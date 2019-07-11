Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep yolunda - Gaziantep temsilcisi, son olarak Kayserispor'da forma giyen Jean Armel Kana Bıyık ile prensipte anlaştı



GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile prensip anlaşmasına vardı. AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda, son olarak Kayserispor forması giyen Kamerunlu defans oyuncusuyla temasa geçti. Yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensipte el sıkışan kulüp yönetimi, Kana Bıyık'ı 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet etti. Tarafların 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse'den Türkiye'ye gelen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sumudica ile Kayserispor'da beraber çalışmıştı.



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