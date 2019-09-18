Kan tahlili hastaneye giden çoğu hastalar için istenmekte. MHRS online giriş yaparak ya da ALO 182 telefon hattından hastane randevusu alıp doktora gidecek vatandaşlar kan tahlili yaptırmadan önce yemek yenir mi, kan tahlili yaptırmadan önce su içilir mi, kah tahlili yaptırmak için aç olmak gerekir mi, kan tahlili yaptırmak istiyorum kan tahlili yaptırmak için aç olmak gerekir mi? sorularını sormakta. İşte kan tahlili yaptırmak için aç ya da tok mu olanmalı sorusuna ilişkin detaylar…

Doğru zamanda ve doğru biçimde yapılan bazı analizlerin hayat kurtarıcı olabileceğini hepimiz biliyoruz. Bunun için hastanın tedavisinde testler oldukça büyük öneme sahip. Kan tahlilleri yalnızca hastalık teşhisinde kullanılmıyor. Bu analizler sayesinde ileride başınıza gelebilecek sağlık sorunları da tahmin edilebiliyor. O halde kan tahlili yaptırırken dikkat edilecek hususlar neler? Kan tahlili yaptırmak için aç olmak gerekir mi? Uzmanlar hastanın kan vermeden önce bazı faktörlere dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek kan verecek hastanın mutlaka 10-12 saat aç olması gerektiğini vurguluyor. Kan verecek hastanın akşam saat 10’dan sonra hiçbir şey yememesi, sigara içmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sadece su içilebileceğini söylüyor. Uzmanlar tok karnınan verilen kanın tahlil için uygun olmadığını vurgulayarak kan şekeri ve kan yağları için mutlaka tok olunmalı fakat tok karnına verilen kanda tipit düzeyi fazla olduğundan bulanıklık yapar. Bundan dolayıdır ki diğer tahlilleri dolaylı yoldan etkilenebileceğinden kan tahlillerinin aç karnına yapılması gerektiğini vurgulamakta.

12 saat açlık gerektiren testler hangileri? Hangi kan testleri aç karnına yapılır?

ADH

Alkali fosfataz izoenzimleri

Büyüme hormonu ( GH )

C-peptid

Demir

Total Demir Bağlama Kapasitesi

Folik asit

Gastrin

Glukoz

Homosistein

İnsülin

İnsülin Direnci

Kalsitonin

Kolesterol (Total)

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

VLDL Kolesterol

Trigliserid

Kortizol

Laktat

Leptin

Lipoprotein (a)

Lipoprotein Elektroforezi

Osteokalsin

Piruvat

Safra asitleri

Serbest yağ asitleri ( FFA )

Trigliseridler

Vitamin B 12

Vitamin E

Üre Nefes Testi

Kültür testleri için aç olmak gerekir mi?

Gerekmez. Ancak boğaz ve balgam kültürü için son 1 saat içinde herhangi bir şey yenilmemesi gereklidir.

Boğaz kültürü alımından hemen önce su içilmesi tahlili etkiler mi?

Boğaz kültürü alınmadan önce (1 saat) bir şey yenilip içilmemeli ve gargara vb. gibi işlemler yapılmamalıdır.

Tüp bebek tedavisinde rahim dinlendirme nedir?