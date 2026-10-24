Sosyal medyaya RTÜK modeli denetim kurulu geliyor!

Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çocukları ve gençleri dijital dünyadaki şiddet içeriklerinden korumak için yeni bir düzenleme önerisine hazırlanıyor. Şiddeti özendiren içeriklerle mücadele kapsamında, RTÜK benzeri bir denetim ve yaptırım kurulunun oluşturulması önerisinin komisyon raporunda yer alacağı belirtildi.

Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, son dönemde artış gösteren şiddet olaylarının arka planını ve kök nedenlerini tüm boyutlarıyla ele aldığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kasım ayında tamamlanması hedeflenen raporda, dijital platformların sıkı denetim altına alınması ve cezai yaptırımların devreye sokulması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

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Mevcut denetim boşluğuna dikkat çeken ve A Haber'e değerlendirmelerde bulunan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Denetim konusunda da ciddi problemler var. Şu an baktığımızda televizyonlar RTÜK tarafından çok sıkı bir şekilde denetlenirken maalesef sosyal medya mecralarında bu durumun istenen ölçüde olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hazırlanan taslak raporda, yeni kurulun yalnızca tespit yapmakla sınırlı kalmayacağı, doğrudan ve anında yaptırım uygulayabilecek bir mekanizmaya kavuşturulacağı vurgulandı.

Sosyal medya platformlarının şiddet içerikli paylaşımlara müdahalede yetersiz kaldığını ve geç harekete geçtiğini belirten Komisyon Başkanı İsa Mesih Şahin, dijital platformlara şiddet içeriklerini derhâl sistemden kaldırma yükümlülüğü getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Raporda ayrıca okullarda şiddetin önlenmesi amacıyla silah ruhsatlarının verilmesine katı sınırlamalar getirilmesi ve eğitim kurumlarındaki psikolojik rehberlik servislerinin operasyonel açıdan güçlendirilmesi gibi kritik başlıklara da geniş yer verileceği bildirildi.