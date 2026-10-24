Üç ünlü marka el değiştiriyor! Sırma, Hayat ve Akmina’nın yeni sahibi belli oldu

Türkiye içecek sektöründe dengeleri değiştirebilecek önemli bir satış süreci başladı. Danone Türkiye, bünyesinde bulunan Sırma, Hayat ve Akmina markalarının devri konusunda Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ ile ön anlaşmaya vardı.

Söz konusu şirket, ambalajlı su sektöründe Ceysu markasıyla faaliyet gösteriyor.

CEYSU'NUN SAHİBİ ÜÇ DEV MARKAYI BÜNYESİNE KATIYOR

Planlanan işlemin gerekli yasal onaylardan geçmesi halinde Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ, Ceysu'nun yanına Sırma, Hayat ve Akmina'yı da ekleyecek.

Böylece şirket, Türkiye'nin ambalajlı su ve maden suyu sektöründeki faaliyetlerini önemli ölçüde genişletmiş olacak.

DEVİR İÇİN 2027'NİN İLK YARISI İŞARET EDİLDİ

Taraflar arasındaki ön sözleşmenin ardından gözler resmi sürece çevrildi.

Devir işleminin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Ancak işlemin sonuçlandırılabilmesi için gerekli yasal süreçlerin ve ilgili kurumların onaylarının tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle Sırma, Hayat ve Akmina'nın satışı henüz hukuken tamamlanmış değil; taraflar markaların devrine yönelik ön anlaşmayı imzalamış durumda.

DANONE TÜRKİYE'DE ROTASINI DEĞİŞTİRİYOR

Satış kararının arkasında Danone'nin Türkiye'deki faaliyetlerini belirli beslenme kategorilerinde yoğunlaştırma stratejisi bulunuyor.

Devir sürecinin tamamlanmasının ardından Danone Türkiye'nin faaliyetlerini sütlü ve bitki bazlı ürünler, anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme alanlarına yoğunlaştırması bekleniyor.

İÇECEK SEKTÖRÜNDE DENGELER DEĞİŞECEK

Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ açısından ise anlaşma önemli bir büyüme hamlesi anlamına geliyor.

Ceysu markasının yanına Sırma, Hayat ve Akmina gibi tüketicinin yakından tanıdığı üç markanın eklenmesiyle şirketin ambalajlı su ve maden suyu pazarındaki konumunun güçlenmesi bekleniyor.