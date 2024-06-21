Kan şekerini düzenleyen süper besin: Tüketildiğinde kan depolarını fullüyor, kendisine hayran bırakıyor

Yemeklerin vazgeçilmezi baharatlar hem lezzet hem sağlık saçıyor. En sık tüketilen baharatlardan biri olan kimyon adeta şeker hastalığına kalkan oluyor. Şeker hastalığını önleyen ve birçok sağlık sorununa derman olan kimyonun faydaları nelerdir? Kimyon nasıl tüketilmelidir? Yoğurtla bir araya geldiğinde adeta mucize olan kimyon kan şekerini düzenlediği gibi aynı zamanda vücuttaki ödemin atılmasını sağlıyor. İşte uzmanların mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguladığı kimyon mucizesi ve faydaları...

Antioksidan özelliğiyle öne çıkan baharat kimyon hakkında bilmeniz gerekenleri ve kimyonun faydalarını Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez anlattı... Kimyon, özel aromatik tadı ve kendine has kokusuyla sofralarımızda sıkça konuk ettiğimiz en eski baharatlardan biri. Ortaçağ'dan beridir kullanılan kimyon o dönem Avrupa'da sevgi ve sadakatin sembolü olarak kabul edilmiş. Kimyonun vatanı Akdeniz bölgesi ve Asya'nın batısı olsa da, asırlardır Eski Yunan, Roma ve Ortadoğu mutfağında çorbalarda, et, tavuk ve balık yemeklerinde de kullanılıyor. Avrupa'da ayrıca ekmek, peynir, şeker, bisküvi ve hamur işlerinde de kimyona rastlanıyor. Türkiye'de ise kimyon Orta Anadolu'da kuru tarım alanlarında, özellikle Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Konya'da yetiştirilip yemeklere lezzet verici olarak katılıyor.

DİYABETLİLERİN İLACI

Kimyon içerdiği biyolojik aktif bileşen olan kumin aldehit ile diyabet oluşumunda rol alan enzimleri inhibe eder ve vücutta insülin üretimini sağlayan pankreastaki beta hücrelerini koruyup, insülin düzeyini artırır. Böylece glikoz seviyesini kontrol altına alır. Şeker hastaları hemen her yemekte kullanabilir.



KALP HASTALIKLARINA VEDA

Mucize baharat kimyon içerdiği östrojen benzeri etki yapan molekül fitoöstrojen ve antioksidanbileşenleri kuersetin ve luteolin sayesinde yüksek kolesterolden korunmaya yardımcı olur. Bir çalışmada kanda bulunan kötü kolesterol olan LDL seviyesi yüksek olan hastaların 15 gün kimyon tüketmeleriyle, LDL düzeylerinin yüzde 10 düştüğü bulunmuştur. Başka bir çalışma sonuçlarına göre sekiz hafta kimyon tüketimiyle kalp damar sağlığını olumsuz yönde etkileyen kan yağları olan trigliserit düzeyleri azalmıştır. 88 kadın üzerinde yapılan süper bir çalışmada ise yoğurdun üzerine eklenen kimyonun üç aylık sürede hem LDL'yi düşürdüğü, hem de iyi kolesterol olan HDL seviyelerini yükselttiği görülmüştür. Yemeklerinizle beraber tükettiğiniz bir kase yoğurda bir çay kaşığı kimyon ekleyebilirsiniz.

CİLDİN VE SAÇIN PARLAMASINDA ETKİLİ

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Kimyon A, B, C, E vitaminleri ve çinko, selenyumdan zengin içeriği ile saç ve cilt sağlığını korur. Kimyonun bol miktarda içerdiği fosfor, ciltte meydana gelen sivilce, döküntü gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Özellikle kremlerin içerisinde de bulunan, kimyonun zengin bileşeni, süper antioksidan E vitamini cildi yumuşatır. Ayrıca E vitaminin dezenfektan ve antimikrobiyal özellikleri, cilt lekelerinin oluşumuna karşı koruyucu etki oluşturur.



Kan şekerini düzenleyen süper besin!

ÖDEMİ ATIYOR, GAZ PROBLEMİNİ ÇÖZÜYOR

Kimyon sindirim problemi olan bireyleri rahatlatan, etkisini hemen gösteren mükemmel bir baharat. Bu etkisini hem tükürük salgısını hem de karaciğerden salgılanan, yağ sindiriminde görev alan safrayı uyararak gösteriyor. Bu özelliği sayesinde yemeklerinize kimyon eklemek, yemeğin ardından yaşadığınız hazımsızlığı önleyebilir. Bunun yanında yağların sindirim sürecini hızlandırdığınız için kilo kaybınız için de önemli bir destek sağlarsınız. İdrar söktüren ve gaz sorununa iyi gelen kimyonun kuru baklagiller ile tüketildiğinde de olumlu etkisi görülüyor. Çalışmalar düzenli tüketilen kimyonun bağırsak problemlerini azaltıcı etki göstermesi için iki hafta gibi kısa bir sürenin yeterli olduğunu gösteriyor.

BALLA TÜKETEN ANNELERİN SÜTÜ ARTIYOR

Kimyon, yüksek oranda demir içeriğine sahip. Özellikle demir ihtiyacının arttığı gebelik ve emziklilik döneminde kadınların mutlaka tüketmesi gerekir. Aynı dönemde gereksinimi artan bir diğer mikro besin öğesi ise kalsiyum. Kalsiyum yeterli düzeyde alınmadığında annede diş çürükleri, osteoporoz gibi hastalıkların gelişim riski artar. Bu nedenle kalsiyumdan zengin kimyonu anneler yemeklere eklemeli. Bunun yanında kimyon fitoöstrojen içeriği ile idrarla kalsiyum atımını da azaltır, böylece kemiklerin güçlenmesine katkısı iki katına çıkar. Ayrıca kimyon, içerisindeki timol adı verilen mucize bileşen sayesinde emzikli kadınlarda süt üretimini artırır. Kimyonun bal ile beraber tüketimi bu etkiyi artırıcı etki gösterir.

ANTİOKSİDAN ETKİ

Kimyon içerdiği flavonoid ve polifenol bileşenler sayesinde vücutta hasar oluşturan moleküller olan serbest radikallerle savaşır. Kimyonun antioksidan etkisi zerdeçal ve karabiberle birleştiğinde inflamasyona karşı adeta bir kalkan oluşturur. Böylece hipertansiyon, tip 2 diyabet, osteoporoz, Alzheimer gibi hastalıklardan korur.

DERİN UYKU ÇEKMEK İÇİN

Kimyon içerisindeki esansiyel yağlar sayesinde stresi önler, rahat bir şekilde uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Kimyon melatonin üretiminde görev alan B vitaminleri içerir ve böylece uykunuzu düzene sokar.

TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLUN

Sonuç olarak sağlık üzerinde bu kadar olumlu etkileri olan, inanılmaz lezzetli bu baharatı çorbalarınızda ve yemeklerinizde bolca kullanmanızı, yoğurt ve peynirlerin üzerine eklemenizi öneririm. Ancak kan şekeri üzerinde düşürücü etkisi olduğundan dolayı ciddi hipoglisemi hastasıysanız, kanın akışkanlığını fazlasıyla artırdığı için kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ya da yakın bir zamanda ameliyata girecekseniz kimyon tüketiminde dikkatli olmanız gerektiğini unutmamalısınız

YAĞ YAKAN KİMYON ÇAYI

MALZEMELER:

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı rezene

5 kuru karanfil

Yarım limon

YAPILIŞI:

Sıcak suya kimyon tohumu, rezene tohumu ve karanfili atıp üç dakika demleyin. Süzüp içine yarım limonu sıkın. Yağ yakması için sağlıklı beslenmede ana öğünlerden sonra birer su bardağı içmeniz yeterli.