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Kadın - Aile Kan şekerini düşüren tarçın karanfil çayı nasıl yapılır? Sonunda bunu da favori yapacaksınız! Açlığa vurgu
Kadın - Aile

Kan şekerini düşüren tarçın karanfil çayı nasıl yapılır? Sonunda bunu da favori yapacaksınız! Açlığa vurgu

Yeniakit Publisher
2024-02-13 23:15:00 - 2024-02-13 23:16:51
Kan şekerini düşüren tarçın karanfil çayı nasıl yapılır? Sonunda bunu da favori yapacaksınız! Açlığa vurgu

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi salgın hastalıklar hızla yayılmaya başladı. Bu hastalıklar ilk olarak boğazda ağrı ile kendi gösterir ve yavaş yavaş vücudunuzu esir alır. Sizde de boğaz ağrısı varsa mutlaka bu çayı tüketin. Prof. Dr. Canan Karatay'ın favori çayı olan bu bitki çayı ile boğaz ağrısından anında kurtulun. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu çay ile tüm hastalıklardan korunun. Çay sevmeyenler bile demlik demlik içecek!

Kan şekerini düşüren tarçın karanfil çayı nasıl yapılır?

Kan şekerini düşüren tarçın karanfil çayı nasıl yapılır: Bu yazımızda size sadece doğal malzeme ile kan şekerinizi nasıl düşüreceksiniz onu göstereceğiz. Kan şekeri yüksekliği ülkemizde fazlaca yaygın olan hastalıklardan birisidir. Fakat üzülmenize gerek yok çünkü doğal yolla kan şekerinizi normal seviyelere çekecek harika bir karışım var. Üstelik doğal ve içtiğiniz ilaçlar gibi yan etkisi de yok.

Yüksek kan şekeri belirtileri nelerdir : Kan şekerinin yükselmesine Latince hiperglisemi denir.
Hiperglisemi kanda şekerin normalin çok üstünde bulunması anlamına gelir.

Kan şekerinin yükselmesine genellikle aşağıdaki olaylar neden olur:
1. Yeterli miktarda insülin kullanmazsanız veya ilaçlarınızı düzenli almazsanız
2. Başka bir nedenle hastalanmanız (enfeksiyon, zatürre, grip, idrar yolu iltihabı, sistit gibi)
3. Diyete uymayıp çok fazla yemek yemeniz
4. Egzersiz yapmayışınız veya hareketsizlik
5. Herhangi bir stres durumu (üzüntü, sıkıntı, sinirlilik gibi)

Kan şekerinde yükselme şu belirtiler yapar:

1. Susamada artma , çok su içmek. Daha fazla acıkma ve yemek yeme hissi.
2. Sık idrara gitme.Gece idrara çıkma
3. Yorgunluk ve uyku hali
4. Bulanık görme
5. Yara ve kesiklerin geç iyileşmesi
6. Mide bulantısı, yüz kızarması

Kan şekerini düşüren tarçın karanfil çayı için gerekli malzemeler:
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4 çubuk tarçın
60 gram karanfil
1 litre su
Kan şekerini düşüren tarçın karanfil çayı Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir sürahiye doldurun ve dört beş gün kadar buzdolabından bekletin. Ardından sıvıyı süzerek ayırın ve karışımdan her gün yarım bardak için.

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