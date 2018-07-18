Kan şekeri nasıl dengelenir?

Kan şekerinin düşmesi(hipoglisemi), vücutta midenin arkasında bulunan pankreas organından salgılanan insülin hormonunun normalden (50mg) az salgılanması sonucu ortaya çıkar.

İnsülin yetersiz olunca vücudun en önemli enerji kaynagı olan şeker (glikoz) hücre içine giremez. Kana karışan glikoz normalden fazla birikerek kan aracılığıyla bütün vücut hücrelerine zarar verir.

Belirtileri olarak, halsizlik, soğuk terleme, baş ağrısı, bulanık veya çift görme, kas ağrıları, daha fazla yemek yeme isteği, uykusuzluk, unutkanlık ve şekerli gıdalara isteğin artması görülebilir.

Kan şekerinin yükselmesi(hiperglisemi), aynı şekilde midenin arkasında blunan pankreastan salgılanan inssülin hormonunun miktarıyla ilgilidir. İnsülin hormonu bu sefer normalden fazladır.

Kan şekeri yüksek olan bireylerde daha fazla susamak, acıkmak, geceleri daha sık tuvalete çıkmak, yorgunluk ve uyku hali, yaraların geç iyileşmesi gibi belirtiler görülür.

Normal bir insanda olması gereken kan şekeri miktarı açlık halinde ortlama 100mg'ın altında, iki saatlik tokluk şekeri ise 140mg'ın altında olmalıdır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER:

Kan şekeri yüksek olan bireyler özellikle doktorun verdiği insülini doğru zamanda doğru dozda ve doğru şekilde uygulamaya özen göstermelidir.

Enfeksiyon kapmak, grip, zatürre gibi hastalıklar kan şekeri miktarını yükseltebileceği için hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Stres, üzüntü ve sinirlilik hali uzun süreli olursa hiperglisemi ihtimali yükselir.

Düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır. Hareketsiz kalmak hastalığı tetikleyebilir.

Doktorun önerdiği diyete uyulmaması hastalığın ilerlemesine zemin hazırlar.

Özellikle kullanılan insülinin son kullanma tarihi takip edilmeli ve doktorun önerdiği bölgelerden uygulanmalıdır.

Kan şekerini düşürmek için glikoz miktarını takibi doktorun önerdiği şekilde uygun aralıklarla ölçülmeli, takip edilmelidir.

Her öğün sonunda alınan besinlerin not edilmelidir.

Günde üç öğün yerine ara öğünleri de ekleyerek ortalama beş öğün yemek yenmelidir.

Meyve tüketimi süt veya cevizle yapılmalıdır. Meyvenin içinde doğal şeker bulunur ve kişinin kan şekerinde ani yükselip alçalma olacaktır.

Bu da kısa süreli hipoglisemiye neden olur.

Protein içeren bir besinle tüketilirse kan şekeri dengelenmiş olur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.