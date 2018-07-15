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Kan şekeri düşünce ne yapılmalıdır?

Halk arasında kan şekeri diye bilinen şey aslında kandaki glikoz yani şeker seviyesine denir. Kan şekerinin düşmesi çeşitli nedenlere bağlı şekilde gerçekleşir.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:19
Kan şekeri düşünce ne yapılmalıdır?

Kan şekeri düşmüş kişide birden ter boşalması, açlık hissi, sinirlilik ve gerginlik, baş ağrısı ve baş dönmesi, titreme, halsizlik, el ve ayak uçlarında morarma, dudaklarda uyuşma, bilinç bulanıklığı ya da şuur kaybı gibi çeşitli sayıda belirtiler meydana gelebilir.

Ayrıca bazen bulanık görme ve solgunluk, hızlı nabız ve çarpıntı da kan şekerinin düşme belirtilerinden bir kaçıdır. Kan şekeriniz düştüğünde belirtilerin tümü birden ortaya çıkabilir.

Kan şekeri düşmüş bir kişinin yanında biri olması çok önemlidir. Kişi yavaşça bir yere oturtulur ya da yatırılır. Bilinci açıksa, şekerli su verilir ya da çiğnemesi için bir kaç adet şeker verilir.

Şekerli su kana daha hızlı karışıp kan şekerini daha hızlı artıracağından varsa şekerli su tercih edilmelidir. Bunun yerine meyve suları, komposto gibi şekerli içecekler de verilebilir.

Kan şekeri düşmüş kişi sakinleştirilir ve derin nefes alması sağlanır. Meyve suyu ya da şekerli su gibi içeceklerden hastaya yaklaşık yarım bardak verilmesi yeterli olacaktır. Bazen varsa kan şekeri düşmüş kişiye bir kaşık bal ya da reçel de verilebilir.

Kan şekeri düşmüş kişi diyabet yani şeker hastası ise, yine yukarıda bahsedildiği gibi ağızdan şekerli gıdalar alması sağlanır, daha sonra hastaneye götürülür ve bir doktor tarafından muayene edilir.

Sürekli kan şekeri düşen birinin doktor kontrolünden geçmesi çok önemlidir. Kan şekeri düşme gibi bir problemi olan kişinin varsa yanınında şeker taşımayı ihmal etmemesi ve uzun süreli açlıklar yaşamamaya özen göstermesi gerektiğinin bilincinde olması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 09:19
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