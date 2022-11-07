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Ekonomi Kan emiciler yine kazandı: ABD'li petrol şirketlerinden rekor kâr!
Ekonomi

Kan emiciler yine kazandı: ABD'li petrol şirketlerinden rekor kâr!

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana artan fiyatlardan en çok kâr edenin ABD'li petrol şirketleri olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 09:59:00 -
Kan emiciler yine kazandı: ABD'li petrol şirketlerinden rekor kâr!

Moskova'nın 24 Şubat'ta aldığı kararla Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı fiili olarak başlamasının ardından artan fiyatlar sayesinde ABD'li petrol şirketlerinin 200 milyar dolar kâr elde ettikleri belirlendi.

Yapılan araştırmalara göre, petrol endüstrisi bu yılın nisan-eylül ayları arasında kârını 200.24 milyar dolara yükseltti ve bu dönem petrol endüstrisinin en kârlı altı ayı olarak tarihe geçti. Açıklanan verilerde, petrol şirketlerinin kârlarının rekor seviyede olduğunun altı çizildi.

Ukrayna'daki savaş Avrupa ekonomilerini enerji krizine sürüklerken ABD'li enerji şirketlerinin rekor gelirler elde etmesini sağlıyor. Savaş nedeniyle artan emtia ve enerji fiyatları uzun süredir dünya gündeminin ilk sırasında yer alıyor.

Özellikle Avrupa’da enerji kriziyle baş edebilmek için sıkı tedbirler uygulanması görüşülürken

Petrol şirketlerinin rekor düzeyde açıkladığı kârların ardından şirketlere "aşırı kazanç" vergisinin uygulanması istendi.

Büyük petrol üreticilerinden Chevron’un karı da üçüncü çeyrekte yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84 artışla 11,2 milyar dolara ulaştı. (İLKHA)

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