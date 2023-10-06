Kan dondurdu: Ağaca asılı halde cesedi bulundu, kayıp olmuştu! dehşete düşüren olay

Kartepe Uzuntarla Mahallesi’nde bahçeye giden vatandaşlar, iple ağaca asılı kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemede ağaca asılı kişinin 2 hafta önce kaybolan Sedat Uzun olduğu belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Sedat Uzun’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Uzun’un vücudunda herhangi bir yara tespit edilemedi. Yapılan araştırma sonucu Uzun’un önceden çalıştığı işleriyle ilgili davalı olarak yargılandığı, ekonomik ve psikolojik sorunları olması sebebiyle intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.