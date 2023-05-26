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Dünya Kan donduran olay! Timsahlar kafesin içine düşen adamı paramparça etti
Dünya

Kan donduran olay! Timsahlar kafesin içine düşen adamı paramparça etti

Yeniakit Publisher
2023-05-26 17:56:00 -
Kan donduran olay! Timsahlar kafesin içine düşen adamı paramparça etti

Kamboçya'da 72 yaşındaki hayvan yetiştiricisi Luan Nam, timsahların bulunduğu alana düştükten sonra yaklaşık 40 timsah tarafından parçalanarak öldürüldü.

 

Kamboçya'da bir çiftçi, ailesinin sürüngen çiftliğindeki timsah havuzuna düşmesinin ardından yaklaşık 40 timsah tarafından parçalanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Kamboçyalı hayvan yetiştiricisi Luan Nam, bir timsahın yumurtladığı kafesten çıkarmaya çalışırken, kullandığı çubuğa timsah saldırdı ve onu içeri çekti. Olay sonrasında Nam'ın kolu timsahlar tarafından koparıldığı ve yutulduğu belirtildi.

Kamboçya'daki çiftçiler genellikle timsahları yetiştirip, derilerinin dönüştürülebileceği Çin, Tayland ve Vietnam'daki alıcılara satmaktadır.

Parçalayarak öldürdüler

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siem Reap polis şefi, Nam'ın düştükten sonra diğer timsahların da saldırıya geçtiğini ve onu parçaladıklarını belirtti. Nam'ın cesedindeki ısırık izleri saldırıyı doğruladı.

Siem Reap bölgesi, Angkor Wat Budist tapınağı kompleksine ev sahipliği yapan Kamboçya'nın ikinci büyük şehri. Nam, aynı zamanda ülkenin Timsah Derneği'nin başkanı olarak görev yapıyordu.

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