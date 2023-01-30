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Yaşam Kan donduran olay! Kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu, baba gözaltında
Yaşam

Kan donduran olay! Kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu, baba gözaltında

Batman'da cansız bedeni, teyzesinin kömürlüğünde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunun babası gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:51:00 - 2023-01-30 18:55:53

Batman’da 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri babayı otogarda İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Batman Beşevler Mahallesi'nde 7 yaşındaki A.A.'nın cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba gözaltına alındı

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Ö.A.'yı Batman Şehirlerarası Otogardan İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı. Şüpheli Ö.A.'nın bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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