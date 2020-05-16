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Yaşam

Kan donduran olay! Göletin kenarına bırakılan bebek yem oldu

Tayland'ın güneyinde bulunan Nakhon Si Thammarat şehrinde annesi tarafından bir göletin kenarına bırakılan yeni doğmuş bebeği kertenkele yedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:57:00 - 2020-05-16 15:09:52
Kan donduran olay! Göletin kenarına bırakılan bebek yem oldu

Tayland'da duyanların kanını donduracak bir olay gerçekleşti. Annesi tarafından göletin yanına bırakılan yeni doğmuş bebek dev kertenkelelere yem oldu.

Bebeğin büyük kısmı zarar görmüş olan cansız bedeni, gölet kenarına oynamaya giden çocuklar tarafından bulundu.

Çocuklardan 10 yaşındaki Nong Ake, polise önce tuhaf bir koku aldıklarını daha sonra su kenarında siyah bir poşet fark ettiklerini, içine bakınca parçalanmış cansız bir bebek gördüklerini söyledi.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede bebeğin vücudunda bulunan ısırıkların genellikle balık yiyerek beslenen dev kertenkeleye ait olduğu tespit edildi.

Bebeğin DNA'sının alındığını ve annenin bulunması için güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini söyleyen polis, bebeğin ölmeden önce annesi tarafından canlı olarak göl kenarına bırakıldığı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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