Kan donduran olay! Eşini zehirleyince emzirdiği bebeği...
Brezilya'da bir kişi aralarında sorunlar bulunan eşinin yemeğine zehir koyunca, emzirdiği bebeği de kadınla birlikte hayatını kaybetti.
Korkunç olay Brezilya'nın Itapema kentinde meydana geldi. İsmi açıklanmaya kişi karısı Josieli Lopes'in (36) yemeğine zehir attı. Zavallı kadın çocuğunu da emzirince ikisi birlik te yaşamını yitirdi.
Ormana gömdü
Katil koca kendisini kötü hisseden anne Lopes'i hastaneye götürme bahanesiyle anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana götürüp gömdü.
Polise her şeyi anlattı
Polise ifade veren koca, eşinin yediği ete zehir karıştırdığını ancak bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini anlattı. Cani Koca, Rio dos Cedros bölgesine giderek eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormanlık bir alana gömdüğünü itiraf etti.