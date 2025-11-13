  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Kan donduran olay! Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü
Gündem

Kan donduran olay! Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kan donduran olay! Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için bir beka sorunu olmaya devam ediyor. Son olarak Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan baba ve oğlu, hayatını kaybetti.

Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında Cumhuriyet Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda baba ve oğlu, Sinan A. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yolda yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şüpheli Sinan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt’ta idamlıklara operasyon
Esenyurt’ta idamlıklara operasyon

Gündem

Esenyurt’ta idamlıklara operasyon

Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’
Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Gündem

Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon
Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

Dünya

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk
İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Gündem

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması
Gündem

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edi..
Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası
Yerel

Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında mütalaa verildi.
İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti
Aktüel

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

İtalyan gazeteci-yazar Bosna Savaşı döneminde "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya gidiyorlar diye haber yapıp sanki çocuk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23