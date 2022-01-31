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Dünya Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı
Dünya

Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

Özbekistan'da bir anne, 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 01:21:00 -

Özbekistan'da bir anne, 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı. Özbekistan'ın Taşkent şehrindeki hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre bir anne, küçük kızını aşağıdaki ayının önüne attı. Ziyaretçilerin ne olduğunu anlamayarak dehşete düştüğü olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçük kızın yanına yaklaşıp kokladı

Dailymail'in haberine göre; hayvanat bahçesinde Zuzu olarak adlandırılan ayı, aşağıya düşen küçük kızın yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Daha sonra çocuktan yavaşça uzaklaşan ayı, içeriye giren 6 personel tarafından kafesin iç kısmına doğru yönlendirildi. Böylece personellerden bir tanesi, küçük kızı kucağına alarak dışarı çıkardı.

Ayının önüne attı

Olayla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesinin sözcüsü, "Genç kadın, küçük bir kızı tüm ziyaretçilerin gözü önünde ayının yaşam alanına attı. Sebebinin ne olduğu tamamen belirsizdi. Ziyaretçiler ve personelimiz onu durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar." dedi.

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