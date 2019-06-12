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Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni kaçırdınız’

İzmir’in Buca ilçesinde alt katta oturan ağabeyi Harun Güler'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Turan Güler'in, cinayetin ardından 1 hafta sonra nişanlanacak yeğenine, "Siz asıl şöleni kaçırdınız, bu olayı nişanda yapacaktım ama bugün oldu" dediği öğrenildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni kaçırdınız’

İzmir’in Buca ilçesinde alt katta oturan ağabeyi Harun Güler'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Turan Güler'in, cinayetin ardından 1 hafta sonra nişanlanacak yeğenine skandal sözler sarf etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/53 Sokak'ta meydana geldi. Deri işiyle uğraşan kardeşlerden Turan Güler, evdeki pompalı tüfeği alıp, bir alt katında oturan ağabeyi Harun Güler'i balkonda oturduğu sırada pompalı tüfekle vurdu. Başından vurularak ağır yaralanan Harun Güler, çağrılan ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güler'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

“Nişanda yapacaktım”

Polisin geldiğini gören Turan Güler ise pompalı tüfek ile birlikte evinin bir odasına girip, kapıyı kilitledi. Bir süre polise direnen Turan Güler, daha sonra kapıyı açıp, teslim oldu.

Aile üyeleri ve mahalle sakinleri Turan Güler’e saldırmak isteyince polis, zanlıyı yoğun güvenlik önlemleri altında emniyete götürdü.

Kardeşlerin evde olan yakınları da gözyaşları içinde ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Turan Güler'in, bir hafta sonra nişan töreni yapılacak olan yeğenine cinayetin ardından, "Siz asıl şöleni kaçırdınız, bu olayı nişanda yapacaktım ama bugün oldu" dediği öğrenildi.

Güler'in psikolojik sorunları olduğu, son zamanlarda ilaçlarını kullanmadığı öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
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