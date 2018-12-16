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Kan donduran itiraf: Hamile kaldı diye infaz ettiler!

Bebek katili terör örgütü PKK, vahşette sınır tanımıyor. Güvenlik güçlerine teslim olan Ekrem Piro kod adlı teröristin verdiği kan donduran ifadesinde, hamile kalan kadın teröristlerin infaz edildiğini anlattı.

16 Aralık 2018 Pazar 10:42
Kan donduran itiraf: Hamile kaldı diye infaz ettiler!

Güvenlik güçlerine teslim olan terörist ifadesinde; örgütün elebaşlarının kadın teröristlerin rızası dışında gelişen cinsel istismar ve tecavüz olaylarında cezayı yine kadın teröristlere kestiğini söyledi.

Hamile kalan kadın teröristler...

Güvenlik güçlerine teslim olan Ekrem Piro kod adlı terörist verdiği ifadede, örgüt mensupları arasındaki cinsel istismar ve tecavüzün had safhaya çıktığını, hamile kalan kadın teröristlerin infaz edildiğini, hatta hamile kalan Doğubeyazıtlı bir kadın teröristin idam edildiğine bizzat şahit olduğunu belirtti.

Teslim olan Zana kod adlı bir başka terörist de ifadesinde, kaldıkları kampta Havva kod adlı kadın teröristin hamile kaldığı için öldürüldüğünü, Nevroz, Jiyan ve Berivan kod adlı kadın teröristlerin de kendi rızaları dışında yaşanan ilişki sonrasında hamile kalmaları üzerine sözde örgüt yöneticileri tarafından infaz edildiğini duyduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:42
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