Kan donduran ilan! 'Kirala, kullan, getir'

Ruhsatsız silahla işlenen cinayetlerin artması üzerine harekete geçen Organize ve Siber Suçlar polisleri, internet üzerinden silah satan şebekeye yönelik İstanbul'daki 60 ayrı adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan 48 kişi arasındaki 7 şüphelinin çete üyesi olduğu belirlendi.

Yazışmalari deşifre edildi

Silah satan çete üyelerinin yazışmaları da deşifre edildi. Konuşmalarındaki "Kirala, kullan, getir dönemi" gibi ifadeler dikkat çekti. Geçmişte suça karıştığı iddia edilen bazı silahların "Bu silah mimlidir. Sıkıntılı. Ama Silahtır" ifadesiyle satışa sunulduğu da belirlendi.

"Tank bile buluruz"

Silah çetesinin ilanlarında "Sıfır kuru sıkı silah dahil ne ararsan var. Silahın kralı bizde. Müşteri isterse tank bile buluruz" ifadeleri de yer aldı. Ele geçirilen ve balistik incelemeleri süren silahların geçmişte herhangi bir suç olayında kullanılıp kullanılmadıkları inceleniyor.