0553 313 94 23

Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı

Bebek katili Esed rejiminin muhaliflere yardım ettiği iddiasıyla tutuklayarak 1,5 yıl hapishanelerde işkencelere maruz kalan Türkmen İsmail Emir, yaşadıklarını anlattı. Emir, 'Hapishanede beni ellerimden astıkları ilk anda acıyla 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı" ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2019 Pazar 22:46
Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı

Esed rejiminin muhaliflere yardım ettiği iddiasıyla tutukladıktan sonra cezaevinde yaklaşık bir yıl işkence yaptığı Türkmen İsmail Emir, yaşadıklarını unutamıyor. Emir, 'Hapishanede beni ellerimden astıkları ilk anda acıyla 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı. 'Muhammed' ve 'anne' dedikçe de küfrediyorlardı. 'Hapishanede beni ellerimden astıkları ilk anda acıyla 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı." dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin muhaliflere yardım ettiği iddiasıyla tutukladığı Türkmen İsmail Emir, cezaevinde gördüğü işkenceleri hafızasından silemiyor.

Üç çocuk babası 39 yaşındaki Emir, Suriye'de yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldığı cezaevlerinde yaşadığı ve tanık olduğu işkenceleri, AA muhabirine anlattı.

Emir, iç savaşın başında rejimin kendisini Bayırbucak'ta savaşan Türkmen muhaliflere silah sağlayacağı iddiasıyla, kendisi gibi 20 kişiyle gözaltına aldığını belirtti.

Hapisteki üçüncü gününde işkencelerin başladığını dile getiren Emir, "Benim muhaliflerin öncüsü olduğumu düşünmüşler. Türkiye'den silah getireceğimi düşünerek hapse almışlar. Bu işlerle işim olmadığını söyledim. İnanmadılar ve işkenceye başladılar. 24 saat tavana asılı halde tuttular. Ellerim tavana bağlıydı. Ayak parmaklarım aşağıdan çekiliyordu. Elimi gevşetsem ayağım, ayağımı gevşetsem elim kopuyordu. Aç ve susuz böylece bıraktılar. Sonra indirip hücreye attılar." diye konuştu.

Emir, ne yatmanın ne ayakta durmanın mümkün olduğu bir metrekarelik hücrede kaldığını ifade ederek, işkenceye maruz kalacak olma endişesiyle tuvalete dahi gidemediğini söyledi.

Bu sürede aşırı zayıfladığına dikkati çeken Emir, şöyle devam etti:

"Hücrede yatamıyorsun ve gerinemiyorsun. Ne yiyebiliyorsun ne de içebiliyorsun. Peki neden? Sabah ve akşam 2 kere tuvalet var. Bir ekmek bir de su veriyorlardı. Suyu içip, ekmeği yesem tuvalete gideceğim. Tuvalete de gidemiyorsun çünkü hücre ile tuvalet arasında öldüresiye dövüyorlardı. Biz de bir dilim ekmeği dörde bölüyorduk. Bir bardak suyu da 2-3 günde içiyorduk."

"Parmaklarımı kerpetenle çektiler"

Arkadaşının el ve ayak parmaklarını kerpetenle çektiklerini, elektrik verdiklerini anlatan Emir, "Yapılanları gözlerimle gördüm. O parmakların çekilmesi insanın canını çıkartıyor. Ne işkenceler gördük. Hapisteyken bir komutan, 'Her türlü pisliği yapın ama Esed'e dokunmayın' diyerek ayakkabısıyla kafama bastırdı." ifadelerini kullandı.

"Allah korkuları yoktu"

Yaşadığı kabus dolu günleri unutamadığını dile getiren Emir, "Hapishanede beni ellerimden astıkları ilk anda acıyla 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı. 'Muhammed' ve 'anne' dedikçe de küfrediyorlardı. Allah korkuları yoktu, merhamet asla yoktu." diye konuştu

Emir, özellikle Şam'daki hapishanelerin Esed'in işkence merkezi olduğunu vurgulayarak, işkencelerin ardından bir süre sonra suçsuz olduğu için serbest bırakıldığını anlattı.

Bir süre daha Suriye'de kaldıktan sonra 2016'nın ekim ayında ailesiyle Türkiye'ye sığındığını dile getiren Emir, Kahramanmaraş'ta yaşadığı acı ve işkenceleri unutup çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştığını kaydetti.

Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 binin üzerinde kadın halen rejimin cezaevlerinde tutuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 22:46
  1. Kahramanmaraş
  2. Suriye
  3. Esed

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feyyaz Uçar Süper Lig'de! işte yeni takımı
    1. Feyyaz Uçar Süper Lig'de! işte yeni..
    2. KADEM'den LGBT tepkisi!
    3. Datça’da denizden 1,5 ton çöp..
    4. AB'de büyük çatlak! İkiye böldü
    5. Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye..
    6. Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş..
    7. Alevler Neopolis’in gecesini aydınlattı
    8. Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları’nda..
    9. Orman yangını güçlükle kontrol altına..
    10. Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları..
    11. CHP ve HDP'li vekillerin de aralarında..
    12. KADEM'den sosyal medyadaki..
    13. Sivas’ta haziranın sonunda..
    14. Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı
    15. Cezayir bağımsızlık liderine "orduya..
    16. Libya Ordusunun iddiası: “Alıkonulan..
    17. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    18. "Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak"
    19. Çanakkale Belediyesinin ’LGBTI+’..
    20. Kayserispor yönetimi ilk toplantısını..
    21. Ülke şokta! Bakanın konvoyuna saldırı..
    22. Adıyaman'da orman yangını
    23. Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu..
    24. Lübnan'da bakanın konvoyuna silahlı..
    25. İzmir’de yaklaşık 20 hektar alan zarar..
    26. Vücudunuzda beklenmedik sonuçlara yol..
    27. Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı..
    28. Sinop’ta trafik kazası: 7 yaralı
    29. Hilvan’da 2 kişinin öldüğü kavganın..
    30. DSP'de istifalar
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!