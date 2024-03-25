Kan donduran görüntüler! “Yeniden Refahlı aday AK Parti’yi destekleyen memuru dövdürttü”

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Cumhur İttifakı’ndan yüz çevirip CHP lehine Müslüman oylarını bölen Yeniden Refah Partisi iyice savruldu. Partinin mevcut durumunu eleştirip istifa eden ve AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’nun ardından ilçe teşkilatları bazında da istifalar yaşanırken, seçmen de Yeniden Refah’tan yüz çevirmeye başladı. AK Parti’nin tasfiye ettiği isimlerle yol yürümeye çalışan Yeniden Refah’ta kalan isimler de her geçen gün farklı bir şiddet haberiyle gündeme geliyor.

“İnfaz koruma memurunu dövdürdü”

AK Parti’den gönderilen ve Yeniden Refah Partisi’ne geçen ardından Siverek Belediye Başkan Adayı olan Hasan İzol skandal bir haberle gündeme geldi. Büyük infiale neden olan görüntülerde, Hasan İzol’un, sosyal medyada AK Parti’ye destek yorumları yapan infaz koruma memuru Zeynel Abidin Değerci’yi kendi elemanlarına dövdürttüğü iddia edildi.

Kısa sürede Telegram ve X’te yayılan görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, Yeniden Refah’taki savrulma seçmeni partiden iyice soğuttu.

AK Partili adaya saldırmışlardı

22 Mart’ta da benzer bir skandal yaşanmıştı. Erzurum’da Yeniden Refah Partisi’nin Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulhatem Bastem’in taraftarları, AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Recep Karataş’a saldırmış ve başkan adayını ailesinin gözleri önünde kovalayıp darp etmişti. Polis havaya ateş açarak Yeniden Refahlıları durdurabilmişti.

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Fatih Erbakan’ın hakaretamiz çıkışı tepki çekti

Dün Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde, Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden milletvekili Suat Pamukçu AK Parti’ye katımlış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pamukçu’ya rozetini takmıştı. Söz konusu istifayı ve Pamukçu’nun AK Parti’ye katılmasını yorumlayan Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Pamukçu’ya yönelik hakaretamiz çıkışıyla tepki çekmişti. Erbakan, “Birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık” demişti.

Bu arada Zeynel Abidin Değerci, görüntülerin yeni olmadığını söyledi. Siverek’ten gelen bir iddiaya göre Değerci, gördüğü baskı üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı.