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Yerel Kan donduran cinayet! Yeğen amcasını öldürdü
Yerel

Kan donduran cinayet! Yeğen amcasını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-05-22 12:20:53 - 2024-05-22 12:20:52
Kan donduran cinayet! Yeğen amcasını öldürdü

Giresun’da yeğeni tarafından bıçaklanan şahıs yaşamını yitirdi.

Giresun’un Akçalı köyünde yeğeni tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı köyünde yalnız yaşayan amcası Veysel Aktan’ın (65) yanına misafir olarak gelen Ali A. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle amcasını bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybeden Veysel Aktan’ın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olay sonrası zanlı Ali A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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