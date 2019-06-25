0553 313 94 23

Kan donduran cinayet! Önce yaktılar, sonra dereye attılar

İzmir'de ailesinin kayıp müracaatı yaptığı bir gencin cesedi, yakılmış ve dereye atılmış olarak bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 19:16
Kan donduran cinayet! Önce yaktılar, sonra dereye attılar

İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı bir gencin cesedi, yakılmış ve dereye atılmış olarak bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. (63), oğlu Ali Merter G.’den (28) 6 gündür haber alamadı. Hayatından endişe eden baba, Bayındır Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. İhbar üzerine hemen ekipler bir soruşturma başlattı. Ekipler, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Kokuya duyarlı köpekler yardımıyla ortak çalışma yürüten hem Bayındır hem de Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Merter G.’nin cesedini yakılmış halde buldu.

Kan donduran itiraflar

Cinayetin ardından, cesedin bulunduğu yerin yakınında bulunan Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T'yi (22) gözaltına alındı. Sorgulanan şüphelilerden bazılarının Ali Merter G.’nin Mustafa A'nın kız arkadaşına ilgi gösterip yakınlık kurmaya çalıştığı için darp ederek öldürdükleri ve sonrasında yakılan cesedi dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa A. ve İbrahim Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:16
  1. İzmir
  2. Bayındır ilçesi
  3. kan donduran cinayet
  4. cesedi derede bulundu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da
    1. Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da
    2. Mahkemeden Osman Kavala'nın..
    3. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    4. Datça’da kaza: 3 yaralı
    5. İlk kez vali gören vatandaş..
    6. Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi..
    7. Gezi olayları davasında Osman..
    8. Tarsus Üniversitesi 2019 taban..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik..
    10. Bitlis merkezli ’göçmen kaçakçılığı’..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Milli irade..
    12. İTB'den Rusya pazarını "etkin..
    13. Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden..
    14. Kırkpınar'ın favorileri yine altın..
    15. Eskişehirspor’dan puan silme cezasına..
    16. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz..
    17. Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz..
    18. AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert..
    19. Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden..
    20. Başkan Erdoğan'dan Yeni Askerlik..
    21. Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni..
    22. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    23. Muş'ta korkutan deprem
    24. AK Parti MYK Toplantısı
    25. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019..
    26. Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması
    27. İngiltere, Suudi Arabistan ve..
    28. Satın aldığı dairelerden birini teslim..
    29. İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı..
    30. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı