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Gündem Kan donduran cinayet! 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü
Gündem

Kan donduran cinayet! 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2022-05-05 14:37:00 - 2022-05-05 14:38:19
Kan donduran cinayet! 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi dün Esenler' de yaşayan Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabındaki yazı yürekleri sızlattı

Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Vurulma anı kamerada

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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