Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye
Edirne’nin Keşan ilçesinde, kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye kampanyası başlatıldı.
Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Keşan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanyada bugün saat 19.00’a kadar Cumhuriyet Meydanı’ndaki kan bağışı çadırına kan bağışı yapacak ilk 300 kişiye 5 litre sıvı yağ hediye edilecek. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kan bağışının insanlığına verilebilecek en güzel hediye olduğunu belirterek, “bağışlayacağınız bir ünite kan başka bir insana yaşam umudu olabilir” dedi.