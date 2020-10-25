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Aktüel Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye
Aktüel

Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye

Edirne’nin Keşan ilçesinde, kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye kampanyası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:23:00 -
Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye

Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Keşan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanyada bugün saat 19.00’a kadar Cumhuriyet Meydanı’ndaki kan bağışı çadırına kan bağışı yapacak ilk 300 kişiye 5 litre sıvı yağ hediye edilecek. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kan bağışının insanlığına verilebilecek en güzel hediye olduğunu belirterek, “bağışlayacağınız bir ünite kan başka bir insana yaşam umudu olabilir” dedi.

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