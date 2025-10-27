  • İSTANBUL
Yerel Kamyonun altına giren elektrikli bisikletli ucuz kurtuldu
Park etmek isterken kontrolünü kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü az kalsın hayatını kaybediyordu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında; M.A., yönetimindeki elektrikli bisikletle park etmek için manevra yapan Ö.Ç. yönetimindeki 51 BC 133 plakalı kamyonetin altına girdi. Kazada M.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından hasar gören elektrikli bisiklet kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

