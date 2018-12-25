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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

Kütahya'da Gediz- Uşak karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

25 Aralık 2018 Salı 16:54
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yalçın Coşkun (35)  yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Sami Ertaş (24)  yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gediz- Uşak karayolunun 18'inci kilometresindeki Sobacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden Keşfi Orhan (47) yönetimindeki 43 FR 660 plakalı kamyon, karşıdan gelen Yalçın Coşkun idaresindeki 43 AD 158 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yalçın Coşkun ve yanında bulunan Sami Ertaş ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonunda otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Coşkun, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Coşkun, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:54
  1. Uşak
  2. Kütahya
  3. Gediz
  4. trafik kazası
  5. ölü ve yaralılar
  6. Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
  7. arkadaşı yaralı
  8. Yalçın Coşkun

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