Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü, sürücü yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay'da seyir halinde olduğu kavşakta kamyonetle çarpışarak ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya - Reyhanlı yolu Canbolat Mahallesi kavşağında yaşandı. Kavşakta; seyir halindeki traktör ve kamyonet çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.