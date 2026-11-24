KARDİYOLOJİ UZMANININ EVİNDEN EKSİK ETMEDİĞİ BESİNLER Hem anne hem de yoğun çalışan bir kardiyoloji uzmanı olan Dr. Lewis, sağlıklı, lezzetli ve kısa sürede hazırlanabilen yiyecekleri tercih ettiğini belirtiyor. Her zaman market alışverişine vakit bulamadığı için dondurucusunda karides, tavuk göğsü, sabah hazırladığı smoothie'lerde kullanmak üzere orman meyveleri ve ıspanak bulunduruyor. Dondurulmuş orman meyveleri de taze olanlar gibi besin değeri açısından zengin. Bu meyvelerin düzenli tüketimi, daha düşük kolesterol ve kan basıncı seviyeleriyle, ayrıca kalp ve damar hastalıkları riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Öğle ve akşam yemeklerinde tavuk veya karidesin yanında taze ya da dondurulmuş sebzeleri tercih eden Lewis, buzdolabından önceden yıkanmış salata yeşilliklerini, lor benzeri taze peynirleri, sade yoğurdu ve tofuyu da eksik etmiyor.