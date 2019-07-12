Kamyonet takla attı: 1 yaralı
Kastamonu-İnebolu karayolu Küre Ecevit Hanı Mevkiinde takla attı. Kamyonetin sürücüsü yaralandı.12 Temmuz 2019 Cuma 14:30
Kastamonu-İneboluKüre Ecevit Hanı Mevkiinde Halil Macit (50) idaresindeki kamyonet, yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Kazada araç sürücüsü Halil Macit yaraladı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
YORUM YAZ