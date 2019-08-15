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Kamyonet sulama havuzuna düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kamyonetin uçuruma yuvarlanarak sulama havuzuna düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
Kamyonet sulama havuzuna düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kamyonetin uçuruma yuvarlanarak sulama havuzuna düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Müğlü Yaylası Kuzuşuk mevkisinde meydana geldi. Mustafa Karaboğa yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Metrelerce aşağıya düşen kamyonet bahçe sulamasında kullanılan su dolu havuza düştü.


Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mustafa Karaboğa ile yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Karaca vatandaşlar, güvenlik güçleri ile 112 ekibi tarafından bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
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