  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kamyonet otomobile çarptı: 1 kişi öldü
Yerel

Kamyonet otomobile çarptı: 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 09:59:00 -
Kamyonet otomobile çarptı: 1 kişi öldü

Süleyman C. (28) yönetimindeki 03 SK 710 plakalı kamyonet, Yeşilçiftlik beldesinde, tali yoldan çıkan Muhammet Süleyman Tuzcu (23) idaresindeki 42 KB 592 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Servet Aydoğdu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Tuzcu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay