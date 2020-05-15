Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Denizli’de bir kamyonetin arkasındaki 4 kişinin tehlikeLi yolculuğu kameralara yansıdı.
Denizli’de bir kamyonetin arkasındaki 4 kişinin tehlikeLi yolculuğu kameralara yansıdı.
Denizli’de bir kamyonetin arkasındaki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi Şehit Yunus Keskin Caddesi’nde ilerleyen kamyonetin kasasındaki 4 kişi, çuvalların üzerinde zaman zaman dans etti. Kamyon kasasındaki tehlikeli anlar ise kameralara yansıdı.