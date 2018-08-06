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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü,1 yaralı

Edirne'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:46
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü,1 yaralı

Keşan'dan, Beyendik Beldesi yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde yakınlarında karşı yönden gelen Şahin Bayraktar (49) idaresindeki 22 FA 510 plakalı kamyonetle çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, her iki araçta yoldan çıkarken, otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak (67) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Şahin Bayraktar ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Bayraktar, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibince sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI

 

Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak'ın cesetleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:46
  1. Keşan Devlet Hastanesi
  2. Edirne
  3. Keşan

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