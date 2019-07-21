Kamyonet, 8 metreden dereye düştü! Yaralılar var Rize'de bir kamyonetin 8 metre yükseklikteki köprüden dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 8 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İkizdere yönüne giden Fazlı Pehlivan idaresindeki 34 UL 2772 plakalı kamyonet, Ilıca köyü mevkisinde, 8 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü. Araçta sıkıştılar Kamyonette sıkışan sürücü ile yanında bulunan Asiye Pehlivan, İkizdere Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları İkizdere Devlet Hastenesindeki ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.