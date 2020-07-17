  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kamyondan kopan lastik iki otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:47:55 -
Kamyondan kopan lastik iki otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki kamyondan kopan lastiğin iki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

H.A. yönetimindeki 10 H 9617 plakalı kamyonun sol arka lastiği, Çanakkale-İzmir kara yolunun Çoruk mevkisinde yerinden fırladı.

Karşı şeride yuvarlanan lastik önce Bağışkan Işın yönetimindeki 10 LH 028 plakalı otomobile, ardından da Burcu Kıran'ın kullandığı 54 B 3799 plakalı araca çarptı.

Kazada, Kıran'ın aracındaki Mevlüt Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Her iki sürücü ile araçlardaki Şehriye Çobanoğlu,Yaren Zehra ve Zeynep Nihal Işın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı