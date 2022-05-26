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Gündem Kamyoncuları isyana çağırdı
Gündem

Kamyoncuları isyana çağırdı

Kamudaki bürokratları tehdit ederek sistemi sekteye uğratmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez tedarik zincirinin belkemiğini oluşturan kamyoncuları provoke etmeye kalktı. Kılıçdaroğlu, Düzce’de kamyoncu esnafına “Bir hafta kontak kapatırsanız Türkiye’de hayat durur” diyerek isyana teşvik etti. Bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu’na “Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin” sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 09:00:00 -
Kamyoncuları isyana çağırdı

 Haber Merkezi 

Zilletin potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi hareket eden ve kamu görevlilerini tehdit ederek bürokratik sistemi çalışmaz hale getirmeye çalışan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu defa tedarik zincirinin bel kemiğini oluşturan kamyoncuları provoke etti. Düzce Kamyoncular Kooperatifi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, sözde hak arama adı altında kamyonculara kontak kapatma çağrısı yaptı.

Köprü, yolları kamulaştıracağım

Kamyon plakalarına sınırlama getirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bol keseden vaatte de bulunmayı ihmal etmedi: “Her önüne gelen kamyon almaması lazım. Siz bir hafta kontak kapatırsanız, Türkiye’de hayat durur. İşiniz bu kadar önemliyse çok güçlü olduğunuz da çıkıyor, siz güçlüsünüz demektir. Size söz veriyorum. Köprüler, yollardaki büyük paraları düzelteceğiz. O yolları, köprülerin tamamını kamulaştıracağım.”

Burası kandil değil, yanlış gelmişsin

Öte yandan; PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yürüttüğü kirli işbirliği nedeniyle sert eleştiriler alan Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantı çıkışında protesto edildi. Vatandaşlar, “Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin” diyerek, yürüttüğü kirli siyaset nedeniyle Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

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