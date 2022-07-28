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Dünya Kamyon otobanın ortasında patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Dünya

Kamyon otobanın ortasında patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Çin’de seyir halindeki plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon devrilmesinin ardından büyük bir gürültüyle patladı. Otoban savaş alanına dönerken kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 19:54:00 -
Kamyon otobanın ortasında patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Çin’de seyir halindeki plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, devrilmesinin ardından otobanın ortasında patladı.

Çin’in Shandong eyaletine bağlı Zibo şehrinde otobanda seyir eden plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, lastiklerinden birinin patlaması nedeniyle devrildi. Kamyonda devrilmenin etkisi ile yangın çıkarken, kimyasal maddeler nedeniyle kısa süre sonra patlama meydana geldi.

Otoban savaş alanına döndü

19 Temmuz’da meydana gelen olayda otoban savaş alanına dönerken, kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Alev topuna dönen kamyon yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

Patlama ve yangın nedeniyle otobandaki iki araçta maddi hasar oluşurken, patlamanın yaşandığı kamyon kullanılamaz hale geldi.

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