Kamyon kasasında 99 göçmen yakalandı Batman'da düzenlenen operasyonda Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 99 göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yapan organizatörler de gözaltına alındı.

Batman'da, kamyon kasasında 99 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18 Eylül'de, Kozluk ilçesinin Tuzlagözü yol arama noktasında, bir kamyonda yapılan aramada, 57'si Afganistan, 24'ü Bangladeş, 18'i Pakistan uyruklu 99 düzensiz göçmen ile bir organizatörün yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Yakalanan organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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