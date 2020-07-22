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Yerel

Kamyon ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Kastamonu-İnebolu yolunda kamyon ile traktör çarpıştı. İki aracın da devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:36:00 -
Kamyon ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Öz Bereket Kavşağında Tahsin K. (28) idaresindeki 37 ABB 462 plakalı kamyon, kavşak içerisinde ani manevra yaptığı iddia edilen Necati K. (75) yönetimindeki 37 AC 693 plakalı arkasında römorku bulunan traktöre çarptı. Kazada kamyon da römorku bulunan traktörde devrilirken iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kastamonu-İnebolu karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol, tekrar araç trafiğine açılabildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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