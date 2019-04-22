Kamuya personel alımları son dakika Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYDV memur alımı

Kamu kurumlarının personel alımlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar (SYDV) bünyesinde görevlendirilmek üzere, lisans mezunu muhasebeci, büro görevlisi ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı yapılacak. İşte SYDV memur alım başvurularında son dakika başvuru tarihi ve Kamuya personel alımları Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartları…

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi iş ilanlarına göre 4 şehirde toplam 5 kamu personeli alımı yapacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar (SYDV) alım yapılacak kadrolar Muhasebeci, Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak belirlendi. Kamu personel alımı 2019. Aksaray SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için: Lisans bölümlerinden Siyasal Bilgiler, Bilgisayar, Sosyoloji, Halkla ilişkiler, Psikoloji, İktisadi ve İdari bilimler, Rehberlik ve Halkla ilişkiler bölümlerinden mezun olan 1 kişi Ortaköy Kaymakamlık resmi web sitesi üzerinden 29 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar başvuruları alınmaktadır.

SYDV personel alımı.. Büro görevlisi alımı için: Aksaray İli Ortaköy’de 6 ay süre ile ikamet ediyor olması, Bilgisayar sertifikasına sahip, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, görevini yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Ortaköy Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yapabilir. Bilgisayar sertifikasına sahip, Temel bilgisayarı iyi derecede ve interneti iyi kullanabilen, lisans mezunu olup Siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari, Halkla ilişkiler, Rehberlik, İletişim, Bilgisayar, Psikoloji, sosyoloji, Sosyal hizmetler fakülte bölümlerinden mezun adaylar 1 kişi büro personeli olarak alınacaktır. Son başvuru tarihi 29 Nisan 2019 tahinde sona erecektir. Erzurum İli Çat İlçesinde Büro görevlisi başvuru şartları: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, Bilgisayar sertifikasına sahip, iyi derecede temel bilgisayar ve interneti kullanıyor olması ve son 6’ayda alım yapılacak İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Son başvuru 26 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Bilgisayar, Psikoloji, Halkla ilişkiler, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, Rehberlik danışmanlık, Sosyal hizmetler fakültelerinden lisans mezunları arasından 1 kişi alınacaktır. Eskişehir Seyitgazi ilçesinde muhasebeci başvuru şartları: Son 2 yılda ÖSYM’nin yapmış olduğu KPSS kamu personeli seçme sınavından en az 60 puan alan son 6 ay ilçe sınırlarında ikamet eden, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, B sınıfı ehliyeti olan ve MEB onaylı bilgisayar sertifikası olma şartı aranmaktadır. Kamu yönetimi, Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, Maliye veya işletme bölümlerinden mezun olanlar 22 Nisan 2019 tarihine kadar başvuruları alınacak. Sakarya Hendek ilçesi büro görevlisi başvuru şartları: B veya E sürücü belgesine sahip son 1 yıldır il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip, KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alanların başvuruları kabul edilecek. Ofice programları genel bilgisayar bilmek, İktisat, Maliye, işletme mezunları arasından başvuruları kabul edilecektir.

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