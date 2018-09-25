Kamuya dövmeli personel alınmayacak

Yapılan tüm uyarılara rağmen vücudunun çeşitli yerlerine dövme yaptıran gençlerin artık kamu kurum ve kuruluşlarına girmeleri de zorlaşıyor.

Kamu Kurumlarının başında, devletin en önemli kurumlarından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü gibi güvenlik ve istihbarat birimleri personel alımlarında, işe alınacak personelin dövmeli olması durumunda olumsuz görüş bildirecek. Özellikle güvenlik güçleri personel alımı sırasında, kılık kıyafet kanunu kapsamında, vücudun görünen bölgelerinde dövme ve dikkat çekici yara izlerine müsaade etmeyecek.

Güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri geçtiğimiz günlerde tüm personelini dövme konusunda uyarıda bulundu. Yayımlanan genelge ile yeni personel alımında dövmesi olan kişi hakkında olumsuz görüş bildirileceği belirtilirken, dövmesi bulunan ve genelgelerden önce dövme yaptıran personelinde dövmesi hakkında özlük dosyalarına dövmesi hakkında bildirimde bulunması istendi. Dövmenin, vücudun hangi bölgesinde olduğu, büyüklüğü sorulurken, neye benzediği, anlamı, geçici olup olmadığı, siyasi mesaj içerip içermediği hakkında da bilgilerin personel dosyalarına işlenmesi istendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2015 yılında verdiği fetva ile İslam dininde dövmenin yasak olduğunu ilan etti. Dövme yaptıranların sağlığına zarar vermeden sildirmesi de önerildi.