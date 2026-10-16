  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konferans Ligi'ne görkemli başlangıç Suriye’de büyük kalleşlik Ekrem İmamoğlu'nun, bugün duruşmada çarpıtarak anlattığı Hasan Karakaya görüşmesine sebep olan işte o yazı Bir ilde daha okullar yarın için tatil edildi! Valilik resmen duyurdu Ekrem’e hakaret soruşturması! Savunma yaparken bile suç işledi Benzine büyük indirim geliyor! Depoyu dolduracaklar bu tarihi beklesin Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın mal varlığı donduruldu Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen! Riyad’a füze ve İHA yağdı, umreye gelenler hedef oldu! Suudi Arabistan bilançoyu açıklayıp cephanelikleri yerle bir etti! İstanbul'daki sel felaketinden acı haber
Gündem Tütün, fındık, tarla, inek... Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına bomba çıkış!
Gündem

Tütün, fındık, tarla, inek... Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına bomba çıkış!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tütün, fındık, tarla, inek... Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına bomba çıkış!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davadaki savunmasının ikinci gününü köşesine taşıdı. İmamoğlu’nun çocukluk yılları, köy hayatı, tütün, fındık ve ailesinin hayvanlarından söz etmesini eleştiren Karahasanoğlu, hakkındaki suçlamalara doğrudan cevap vermesi gerektiğini yazdı.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’nun mahkemedeki savunmasını değerlendirdi.

İmamoğlu’nun savunmasında “40 haneli köyde doğdum”, “çıplak ayakla tarlada gezdim”, “tütünü bilirim, fındığı bilirim” ve ailesinin 9-10 ineği bulunduğuna ilişkin anlatımlarına dikkat çeken Karahasanoğlu, davanın konusu olan suçlamalar yerine hayat hikâyesinin anlatıldığını belirterek tepki gösterdi.

“TÜRKİYE BUNLARIN CEVABINI MERAK EDİYOR”

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun savunmasında rüşvet, irtikap ve taşınmaz devirleriyle ilgili iddialara cevap vermesi gerektiğini savunarak, “Mahkeme heyeti merak ediyor. Biz merak ediyoruz. Türkiye merak ediyor” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN AKİT SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun duruşmada merhum Akit Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ile geçmişte görüştüğüne ve görüşmenin ardından Akit'in kendisi hakkında “gazeteyi bastı” şeklinde haber yaptığına ilişkin anlatımına da itiraz etti.

İmamoğlu'nun Akit ziyaretinin 4 Ekim 2016'da gerçekleştiğini belirten Karahasanoğlu, Hasan Karakaya'nın ise daha önce vefat ettiğine dikkat çekerek İmamoğlu'nun anlattığı kronolojinin doğru olmadığını ileri sürdü.

Yazısında geçmiş yıllardaki Akit-İmamoğlu gerilimine de yer veren Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun Akit TV hakkında başlattığı hukuki süreçleri hatırlatarak, “Boş verin siz o ‘Gazeteciye saygım var’ muhabbetini” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, yazısının ana mesajını ise İmamoğlu'nun mahkemedeki suçlamalara doğrudan cevap vermesi gerektiği üzerine kurdu.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı

Gündem

Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı

Ali Karahasanoğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü uyarısı: Bu yanlıştan dönün
Ali Karahasanoğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü uyarısı: Bu yanlıştan dönün

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü uyarısı: Bu yanlıştan dönün

Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi...
Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi...

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23