Tütün, fındık, tarla, inek... Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına bomba çıkış!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’nun mahkemedeki savunmasını değerlendirdi.

İmamoğlu’nun savunmasında “40 haneli köyde doğdum”, “çıplak ayakla tarlada gezdim”, “tütünü bilirim, fındığı bilirim” ve ailesinin 9-10 ineği bulunduğuna ilişkin anlatımlarına dikkat çeken Karahasanoğlu, davanın konusu olan suçlamalar yerine hayat hikâyesinin anlatıldığını belirterek tepki gösterdi.

“TÜRKİYE BUNLARIN CEVABINI MERAK EDİYOR”

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun savunmasında rüşvet, irtikap ve taşınmaz devirleriyle ilgili iddialara cevap vermesi gerektiğini savunarak, “Mahkeme heyeti merak ediyor. Biz merak ediyoruz. Türkiye merak ediyor” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN AKİT SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun duruşmada merhum Akit Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ile geçmişte görüştüğüne ve görüşmenin ardından Akit'in kendisi hakkında “gazeteyi bastı” şeklinde haber yaptığına ilişkin anlatımına da itiraz etti.

İmamoğlu'nun Akit ziyaretinin 4 Ekim 2016'da gerçekleştiğini belirten Karahasanoğlu, Hasan Karakaya'nın ise daha önce vefat ettiğine dikkat çekerek İmamoğlu'nun anlattığı kronolojinin doğru olmadığını ileri sürdü.

Yazısında geçmiş yıllardaki Akit-İmamoğlu gerilimine de yer veren Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun Akit TV hakkında başlattığı hukuki süreçleri hatırlatarak, “Boş verin siz o ‘Gazeteciye saygım var’ muhabbetini” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, yazısının ana mesajını ise İmamoğlu'nun mahkemedeki suçlamalara doğrudan cevap vermesi gerektiği üzerine kurdu.

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