Sosyal medya hesabını çocuklarına vereceklere uyarı: Ellerine ateş verip oynatmak gibi! Sözleri korkuttu
15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor.
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15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor.
Sosyal medya hesabını çocuklarına vereceklere uyarı! Yasağı delmek için kendi sosyal medya hesabını çocuğuna kullandıracağını söyleyen Anne-Babaları eleştiren Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın önemli uyarılarda bulundu.
"Çocukları Korumak İçin Konan Bir Yasak Değerlidir Ve Delinemez" Doğaları gereği 15 yaşın altındaki bir çocuğun saldırılara karşı daha savunmasız olduğunu vurgulayan Akın, "Bazı anne-babaların çocuğunun yasaktan etkilenmemesi için kendi sosyal medya hesabını kullandıracağını duyuyorum. Oysa ki bu yasak onları korumak için var. Çocuğunuz sosyal medyadan hangi güzel bilgileri ve alışkanlıkları edindi de böyle bir yaklaşıma sahip oldunuz? Dürüstlükle kabul etmeliyiz ki; çocuklarımız sosyal medyadan 1 tane güzel şey görüyorlarsa, 10 tane de kötü ve çirkin şeye denk geliyorlar" dedi.
Sosyal medyadaki yönlendirme ve içerik sunumunun uluslararası güçlerce domine edildiğini belirten Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof Dr Esra Akın "İnsanoğlu aynı zamanda görerek öğrenen bir varlık. Bir şeyleri örnek alıp bunu hayatına geçirmek isteyebiliyor. Peki sürekli kötü örneklere maruz kalan bir çocuk, hayata ne geçirecek? Bilinçli ebeveyn, bu yasağı delmek yerine çocuğunun hayatına daha fazla faydalı aktivite sokmanın derdinde olmalı. Hangi anne-baba, çocuğu oynasın, eğlensin diye çocuğunun eline ateş tutuşturur?" şeklinde konuştu. "Aile İşbirliği Yapmazsa Devlet Bu Düzenlemeden Sonuç Alamaz!" Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getirdiğini hatırlatan Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof Dr Esra Akın, "Bu yasak yanlış olsa, bu kadar ileri düzey ülkenin bu yasağa sarılmaması gerekirdi. Şimdi biz mümkün olduğu kadar bu yasağın uygulanabilir olması için el ele vermeliyiz. Sosyal medya kullanımına alışmış çocuklar muhtemelen bir boşluğa düşecektir. İşte o boşluğu doldurmak için neler yapmalıyız, bunları konuşmalıyız" dedi.
Yasak başladıktan sonra ailesinden şifre alan çocukların diğer çocuklara nazire yapma ihtimaline de değinen Akın, "Anne-babaların bu ikiliğe müsaade etmemesi gerekir. 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya kullanma yasağı, ailelerin de desteğiyle sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Ben bu yasağın olumlu etkilerini çocuklarımız üzerinde çok kısa sürede göreceğimize inanıyorum. Sadece zihinsel ve ruhsal sağlık açısından değil birçok fizyolojik konuda da bu yasak, çocuklarımıza olumlu etkiler yapacak" dedi.
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