Sosyal medya hesabını çocuklarına vereceklere uyarı: Ellerine ateş verip oynatmak gibi! Sözleri korkuttu

Sosyal medyadaki yönlendirme ve içerik sunumunun uluslararası güçlerce domine edildiğini belirten Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof Dr Esra Akın "İnsanoğlu aynı zamanda görerek öğrenen bir varlık. Bir şeyleri örnek alıp bunu hayatına geçirmek isteyebiliyor. Peki sürekli kötü örneklere maruz kalan bir çocuk, hayata ne geçirecek? Bilinçli ebeveyn, bu yasağı delmek yerine çocuğunun hayatına daha fazla faydalı aktivite sokmanın derdinde olmalı. Hangi anne-baba, çocuğu oynasın, eğlensin diye çocuğunun eline ateş tutuşturur?" şeklinde konuştu. "Aile İşbirliği Yapmazsa Devlet Bu Düzenlemeden Sonuç Alamaz!" Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getirdiğini hatırlatan Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof Dr Esra Akın, "Bu yasak yanlış olsa, bu kadar ileri düzey ülkenin bu yasağa sarılmaması gerekirdi. Şimdi biz mümkün olduğu kadar bu yasağın uygulanabilir olması için el ele vermeliyiz. Sosyal medya kullanımına alışmış çocuklar muhtemelen bir boşluğa düşecektir. İşte o boşluğu doldurmak için neler yapmalıyız, bunları konuşmalıyız" dedi.