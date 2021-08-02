Kamuoyunda infiale neden olunca TMMOB açıklama yapmak zorunda kaldı

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.

Katil zanlısının kimliği ortaya çıktı

Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Çapraz sorguda Mustafa Murat Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömdüm" dedi.

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazmış

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

İnşaat Mühendisleri Odası YK üyesi çıktı

Vahşi cinayetin katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu üyesi çıktı.

Kamuoyunda infiale neden olan cinayetin ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) açıklama yaptı.

Bıçak kemiğe dayanınca TMMOB şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

"Uğradığı cinsel saldırı sonrası vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nu koruyup kollayamamanın derin acısını yaşıyoruz. Bir şubemizin yönetim kurulu üyemiz olduğunu utançla öğrendiğimiz katil zanlısının en ağır biçimde cezalandırılması için her türlü çabayı göstereceğiz."

Kendi üyelerini koruyup kolluyorlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden gelen açıklama sonrası daha önce yaşanan benzer olayları akıllara geldi.

Barolar ve tabip odaları; benzer suçlardan yargılanan onlarca üyelerini koruyup kollama vazifesini üstlenmiş ve herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmışlardı.

"Cinayet, cinayettir; Tecavüz, tecavüzdür." diyerek bu tür durumlar karşısında susmak ve savunmak yerine, baroların ve Tabipler Birliği'nin açıklama yapması bekleniyor.