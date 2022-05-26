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Gündem Kamuoyu bunu merak ediyor: İBB Aynur Doğan konserinde 'APO' posteri asacak mı?
Gündem

Kamuoyu bunu merak ediyor: İBB Aynur Doğan konserinde 'APO' posteri asacak mı?

AK Partili Derince İlçe Belediyesi'nin geçit vermediği terör yandaşı Aynur Doğan'a sahip çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak Doğan'ın konserinde terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp asmayacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 23:58:00 -
Kamuoyu bunu merak ediyor: İBB Aynur Doğan konserinde 'APO' posteri asacak mı?

 Yeniakit.com.tr 

Aynur Doğan'ın 22 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser AK Partili belediye tarafından iptal edilmişti.

Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser verip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı operasyonlarını hedef alarak, her çıkışında terörden yana saf tutan Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesini "Kürtçe" provokasyonuna alet eden muhalefet, günlerce terör sevici şarkıcıya destek verdi.

İmamoğlu sahip çıktı!

Derince konserinin iptal edilmesinden sonra önce İzmir ardından Ankara'da sahne alan Doğan, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Kamuoyu şimdi, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Aynur Doğan konseri için sahneye Abdullah Öcalan posteri asıp asmayacağını merakla bekliyor.

Almanya'da bir Aynur Doğan konseri

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