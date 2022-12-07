Kamuoyu bunu araştırıyor! Önce Mansur mu yazdı Ekrem mi?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaretinden sonra İmamoğlu ve Yavaş tarafından paylaşılan birbirinin aynısı Twitter mesajları tartışma konusu oldu. Sosyal medya Mansur Yavaş'ın mı Ekrem İmamoğlu'nun mu kopyacı olduğunu araştırdı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Ziyaretten sonra Yavaş da İmamoğlu da birer Twitter mesajı paylaştı.
Mesajda aynı ifadeler kullanılırken, sadece belediyelerin ve başkanların isimleri değiştirildi.
Sosyal medyada alay konusu oldu!
Sosyal medyada İmamoğlu'nun mu Yavaş'ın mı kopyacı olduğu tartışıldı.
Twitter hesabından iki başkanın mesajını paylaşan Zeki Bahçe, kopyacının İmamoğlu olduğu yorumunda bulundu.
"Muhtemelen önce Mansur yazmıştır, sonra Ekrem kopyala yapıştır yapmıştır. Çünkü o hep hazıra konar. Buna da çökmüş. Türkiye'nin adayı Erdoğan."
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