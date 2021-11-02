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Gündem Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Gündem

Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var

Kamuda memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerinden olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:21:00 -
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var

Türkiye'de toplam istihdam 28 milyon 600 bin civarında bulunuyor. Bu rakam içerisinde kamu, yaklaşık yüzde 17'lik paya sahip.

Haziran 2021 itibarıyla kamu, 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vs) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personele istihdam sağlıyor.

Memur statüsündekilerin yaklaşık 2,5 milyonu bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Engelli memur sayısı 58 bin 520

Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla yürütülen Kamuda Engelli Kontenjanı Programı'yla engelli personel sayısında son yıllarda önemli artış yaşandı.

2002'de 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, yaklaşık 10 kat artarak haziran 2021 itibarıyla 58 bin 520 oldu.

 

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