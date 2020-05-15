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Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

İdari izin ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu sektöründe çalışan vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından idari izin genelgesi yayınlanmıştı. Kamuda idari izin ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İdari izin genelgesi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:24:00 -
Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

İdari izin ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı konuyla yakından ilgilenen çalışanlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koronavirüs salgıı dolayısıyla idari izin genelgesi yayınlamıştı. Kamuda çalışanları yakından ilgilendiren idari izin genelgesi detayları neler? İdari izin ile ilgili son durum gelişmeleri haberimizde…

İdari izin ne zaman bitecek?

Kamuda çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren idari izin konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuda idari izin bitiş tarihi bilinmiyor. Konuya ilişkin net bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

Kamuda idari izin genelgesi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan 3 maddelik idari izin genelgesinde şu ifadelere yer verildi;

“Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle;

-Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

-Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

-Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”

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