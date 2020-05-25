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Kamuda evden çalışma ne zaman sona erecek? Kamu mesai çalışma saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilmişti. Türkiye hem sağlık altyapısı hem de başarılı bir yönetim sayesinde koranavirüse karşı etkili ve başarılı bir mücade verdi. Koronavirüs tedbirlerinin esnetilmeye başlanmasından sonra evden ve esnek çalışan kamu çalışanları normal mesaiye ne zaman döneceklerini merak ediyor. Peki Kamuda evden çalışma ne zaman sona erecek? İşte kamu mesai çalışma saatleri.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:21:00 - 2020-05-25 15:21:29
Kamuda evden çalışma ne zaman sona erecek? Kamu mesai çalışma saatleri

Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

 

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